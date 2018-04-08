Спасенный петербуржцами с острова Гогланд тюлененок идет на поправку

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Фотографии спасенного на границе с Финляндией тюлененка Гоглика радуют жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Специалисты отмечают, что в настоящее время спасенный теленок, получивший имя Гоглик, набирает вес и активно ищет на поправку, передает «78.ru». Сейчас детеныш живет в Фонде друзей балтийской нерпы.

«Очень и очень приятный тюлень. Но иногда пытается укусить», — подчеркивают сотрудники фонда.

Напомним, детеныша серого тюленя доставили на вертолете в Центр спасения ластоногих в Петербурге с северного маяка, расположенного на острове Гогланд в Финском заливе. Ранее петербургские зоологи рассказали, что спасенный с острова Гогланд новорожденный тюлененок начинает линять и сбрасывать окрас.

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