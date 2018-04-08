Синоптики рассказали о погоде на Пасху в Петербурге

В закладки

Санкт-Петербург, 8 апреля. Синоптики обещают жителям и гостям Санкт-Петербурга солнечную погоду до понедельника следующей недели.

Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в Гидрометцентре, в Северную столицу пришла весенняя погода, синоптики обещают местным жителям и гостям города солнечную погоду до самого понедельника.



В воскресенье, 8 марта, ожидается теплая погода. Порывы юго-западного ветра составят не более девяти метров в секунду. Однако сотрудники МЧС напоминают автомобилистам, что на дорогах города может быть гололед, поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим и плавно маневрировать.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.