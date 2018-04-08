Главный тренер петербургского «Зенита» не заинтересован в неустойке в случае увольнения

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини заявил, что не заинтересован в неустойке в случае увольнения.

Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на слова тренера Роберто Манчини, озвученные им на пресс-конференции.

«Я не заинтересован в неустойке. Если я решу уйти, то неустойки требовать не буду, не заинтересован в деньгах «Зенита», — отметил тренер.

Отметим, что петербургская команда проиграла «Краснодару» в субботу со счетом 1:2. В свою очередь, сине-бело-голубые лишь один раз победили в последних пяти матчах.

«Логично, что, когда ты не забиваешь три-четыре момента, а счет 1:1, во втором тайме становится намного тяжелее. Даже мальчики, подающие мячи, забили бы в наших моментах. Я заинтересован в том, чтобы сделать игроков «Зенита» топ-уровня, поэтому главное, чтобы они слушали меня», — отметил Роберто Манчини.

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