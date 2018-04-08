Белые медведи в Ленинградском зоопарке открыли купальный сезон

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Медведица Хаарчаана, обитательница Ленинградского зоопарка, открыла купальный сезон.

Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», медведица Хаарчаана плескалась в своем собственном бассейне, открыв купальный сезон в текущем году. Соответствующую информацию представители зоопарка опубликовали на своей официальной странице в социальной сети «В Контакте».

Медведица Хаарчаана купалась в бассейне вместе со своей бабушкой Усладой. В водоеме зоопарка после разморозки обнаружили несколько игрушек и парочку запасов Хаарчааны, с которыми хозяйка начала с радостью играть. Бабушка медведицы Услада тоже приняла водные процедуры несмотря на преклонный возраст.

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