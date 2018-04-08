Взорвавшийся в Петербурге дом на Народного Ополчения восстановят в мае

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко провел встречу с жильцами дома на проспекте Народного Ополчения, где произошел взрыв газа.

Вице-губернатор города Бондаренко встретился с жителями дома, расположенного на проспекте Народного Ополчения, которые пострадали от взрыва газа.

«Сроки восстановительных работ обещали месяц, но поняли, что времени понадобится больше. Мы думали, что мы восстановим плиты, оказалось, все не так просто. Появились трещины, дефекты такие, которые не позволяют эксплуатировать дом», — цитирует «Петербургский дневник» слова вице-губернатора.

Бондаренко отметил, что пострадавшие получат компенсации на сумму четыре с половиной миллиона рублей. Часть указанных денег уже выплачена, другую часть жильцы получат 10 апреля. Планируется, что ремонтно-восстановительные работы завершат не ранее, чем 13 мая.

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