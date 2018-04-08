Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

В закладки

Санкт-Петербург, 8 апреля. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Игра, состоявшаяся в субботу, 7 апреля, между петербургским баскетбольным клубом «Зенит» и командой «Локомотив-Кубань» в Северной столице, завершилась со счетом 79:78 в пользу хозяев.

У победителей отличился нападающий Дрю Гордон, который отправил в кольцо мяч в последние секунды игры. В свою очередь, Сергей Карасев стал самым результативным игроком встречи, набрав 17 очков.

Петербургский «Зенит» расположился на третьей строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата Лиги ВТБ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.