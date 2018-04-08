Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Митрополит Варсонофий поздравил петербуржцев с праздником Пасхи
Происшествия
ЧП в Мурманской области: в Ковдорском районе полностью сгорел дом
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Митрополит Варсонофий поздравил петербуржцев с праздником Пасхи

    8:08  8 Апреля 2018
    182

    Митрополит Варсонофий поздравил петербуржцев с праздником Пасхи

    Санкт-Петербург, 8 апреля. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравил жителей города с праздником Святой Пасхи.

    Митрополит Варсонофий поздравил православных жителям и гостей города, а также духовенство с праздником Светлой Пасхи. Текст поздравительного послания был опубликован на сайте митрополии в субботу, 7 апреля.

    «От всего сердца поздравляю вас, возлюбленные архипастыри, отцы, братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения! Радость, мир, благодатную помощь Свою в добрых делах да дарует всем нам Воскресший тридневно Спаситель мира», — цитирует слова Варсонофия пресс-служба митрополии.

    Архиерей отметил важность и необходимостьукреплении традиционных и семейных ценностей. Он отметил:

    «Потрудиться нужно еще очень и очень много! И особое внимание стоит уделить укреплению наших традиционных ценностей, позаботиться об укреплении семьи, дабы каждая семья стала «малой Церковью», способной к воспитанию новых поколений в Духе и Истине».

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #пасха
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Нурмагомедов победил Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории UFC

      8:46 8 Апреля 2018 30
      Читать
      7:02
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» заблокирован на украинском пропускном пункте

      2:18
      Сегодня

      ВКС РФ получат три полковых комплекта С-400 в 2018 году
      0:39
      Сегодня

      В храмах Петербурга начались торжественные пасхальные богослужения
      0:14
      Сегодня

      Православные христиане отмечают Пасху Христову
      22:41
      Вчера

      Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 4397

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      535

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      14320

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      531

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3494
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      1:43   8 Апреля 2018
      1138
      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      22:02   7 Апреля 2018
      1262
      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      18:01   7 Апреля 2018
      17687
      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      14:33   7 Апреля 2018
      2059