Митрополит Варсонофий поздравил петербуржцев с праздником Пасхи

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравил жителей города с праздником Святой Пасхи.

Митрополит Варсонофий поздравил православных жителям и гостей города, а также духовенство с праздником Светлой Пасхи. Текст поздравительного послания был опубликован на сайте митрополии в субботу, 7 апреля.

«От всего сердца поздравляю вас, возлюбленные архипастыри, отцы, братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения! Радость, мир, благодатную помощь Свою в добрых делах да дарует всем нам Воскресший тридневно Спаситель мира», — цитирует слова Варсонофия пресс-служба митрополии.

Архиерей отметил важность и необходимостьукреплении традиционных и семейных ценностей. Он отметил:

«Потрудиться нужно еще очень и очень много! И особое внимание стоит уделить укреплению наших традиционных ценностей, позаботиться об укреплении семьи, дабы каждая семья стала «малой Церковью», способной к воспитанию новых поколений в Духе и Истине».

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