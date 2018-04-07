Петербургские медики пересядут на сегвеи

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Санкт-Петербург, 7 апреля. Медработники на сегвеях будут следит за самочувствием болельщиков у стадиона «Санкт-Петербург» во время чемпионата мира по футболу.

«На «последней миле» будут работать на сегвеях медицинские патрули, чтобы, если потребуется, оказать первую помощь зрителям по пути к стадиону», — сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Медобеспечением объектов мундияля займется Городская станция скорой медицинской помощи. Если кому-то из болельщиков станет плохо по дороге на стадион, сотрудники на сегвеях вызовут бригаду скорой и окажут первую помощь до ее прибытия.

Патрулирование на сегвеях было опробовано во время Кубка конфедераций в 2017 году и признано эффективным, сообщает ТАСС.



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