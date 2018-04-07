«Чтобы эта гадость ушла»: Милонов готов провести отпуск в борьбе с проституцией в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 апреля. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о готовности собственными руками «очистить» Петербург от рекламы проституток в преддверии чемпионата мира по футболу.

Параментарий заявил, что готов уйти в отпуск, чтобы помочь убрать развешанные по всему городу объявления.

«Эти паразиты бессовестно портят наш город. Это унижение и оскорбление для всех петербуржцев без исключения», — возмутился депутат.

По его словам, сейчас данная проблема особенно актуальна, так как через два месяца Петербург примет мировое футбольное первенство, и важно, чтобы он «не потерял лицо» в глазах иностранцев.

«Город имеет право на то, чтобы место где проходит Чемпионат мира, куда приедут иностранцы, иностранная пресса, выглядело достойно. За имидж страны надо побеспокоиться! И сделать, чтобы эта гадость ушла», — цитирует Милонова «Пятый канал».

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