Синоптики пообещали петербуржцам солнечную погоду на Пасху

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Санкт-Петербург, 7 апреля. В воскресенье солнечная погода в Петербурге сохранится. Как обещают синоптики, на Пасху жителей города ждет потепление до плюс 11.

Осадков в течение дня не ожидается, небольшой дождь пройдет местами только вечером, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер в воскресенье будет умеренным, северо-западным. Ночная температура воздуха будет колебаться между отметками -1 и +1. Синоптики предупреждают, что ночью и утром на дорогах возможно гололедица.

Ранее сообщалось, что из-за резкого потепления некоторые улицы Петербурга в результате подтопления покрыла вода.

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