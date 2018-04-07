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Самолет с неисправной стойкой шасси приземлился в «Пулково»
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    Самолет с неисправной стойкой шасси приземлился в «Пулково»

    13:49  7 Апреля 2018
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    Самолет с неисправной стойкой шасси приземлился в «Пулково»

    Санкт-Петербург, 7 апреля. Вылетевший из Минска самолет авиакомпании «Белавиа» с неисправной стойкой шасси приземлился в петербургском аэропорту «Пулково, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    В Петербурге приземлился самолет, в котором была обнаружена неисправность. На борту воздушного судна находились 62 пассажира.

    «По предварительной информации установлено, что 7 апреля около 0.05 после приземления в аэропорту «Пулково» указанного воздушного судна обнаружена неисправность передней стойки шасси», — констатировали представители Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    Все пассажиры были выведены на посадку с рулежной дорожки, пострадавших среди них нет, передает ТАСС. В связи с инцидентом организована проверка. «Пулково» работает в штатном режиме.

    Самолет с неисправной стойкой шасси приземлился в «Пулково»

    Ранее стало известно, что во время посадки самолета, который следовал из Санкт-Петербурга в Ереван, скончался один из пассажиров воздушного судна.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #пулково #белавиа #посадка #неисправность
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