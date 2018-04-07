Власти Петербурга изменили способ борьбы с сосульками

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Санкт-Петербург, 7 апреля. Власти Петербурга изменили способ ликвидации снега с крыш домов и сосулек. Соответствующее решение было принято в правительстве города.

Снег с петербургских крыш будет убираться спустя сутки после снегопада, если они выходят на улицу. Если крыши выходят во двор — через двое суток. Незамедлительная уборка снега будет производиться, если его слой превышает 15 сантиметров. За сутки работники должны вывезти сбитый с крыш лед.

Кроме того, в городе появятся ответственные за уборку крыш от наледи. Районная администрация при обнаружении неубранного участка дает поручение огородить его и направляет управляющей компании акт о нарушении. В течение суток снег и сосульки должны быть устранены. В противном случае, крышу чистят за счет бюджета, а управляющей компании выставляют счет. В случае неуплаты счета компанию ждет суд.

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