Улицы Петербурга подтопило из-за резкого потепления

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Санкт-Петербург, 7 апреля. Резкое потепление в Петербурге привело к подтоплению некоторых улиц Северной столицы, сообщили в ГУП «Водоканал СПб».

Апрель удивил жителей Северной столицы теплой погодой. В связи с повышением температуры в городе стали резко таять лед и снег. Кроме того, прошли дождь и снег. В результате количество сточных вод увеличилось в Петербурге в 2,5 раза, пишет «Политэксперт».

За последние сутки в систему водоотведения поступил 4, 876 миллиона кубических метров воды. Система с трудом справляется с выведением нечистот из Северной столицы. В городе местами наблюдается затопление улиц.

На данный момент на дежурство вышли 72 оперативные бригады рабочих, 5 из которых – круглосуточные. В ГУП «Водоканал СПб» заверили, что устранение подтопления не займет много времени, пишет «Инфореактор».

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