Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Движение ограничат в Петербурге в пасхальную ночь
Россия
Костин о санкциях: Отношения России и США и так находятся на низком уровне
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Движение ограничат в Петербурге в пасхальную ночь

    20:21  6 Апреля 2018
    246

    Движение ограничат в Петербурге в пасхальную ночь

    Санкт-Петербург, 6 апреля. В связи с празднованием Пасхи будет прекращено движение транспорта по ряду петербургских улиц. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

    Согласно полученным данным, с 23.00 7 апреля до 01.30 8 апреля будет прекращено движение транспорта по Казанской площади, Казанской улице от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина. Также нельзя будет проехать по нечетной стороне набережной канала Грибоедов на участке от Невского проспекта до Гороховой улицы.

    Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 апреля петербургский метрополитен будет работать всю ночь в связи с Пасхой.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкт-петербург #движение транспорта
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Кадыров призвал Роскомнадзор и Telegram к компромиссу

      20:53 6 Апреля 2018 245
      Читать
      19:21
      Сегодня

      Что ж он ерунду-то болтает? Лоза ответил Козловскому на слова о «злобе и хамстве» россиян
      18:47
      Сегодня

      «США, как девочки, составляют списочки»: Милонов предложил освободиться от власти американских корпораций
      15:30
      Сегодня

      Путин: Граница России должна быть защищена, но открыта для тех, кто идет с добром
      13:00
      Сегодня

      «Мы выдаем Украине людей на расправу»: Шаргунов прокомментировал законопроект о политическом убежище
      12:28
      Сегодня

      В Кремле отреагировали на возможную блокировку Telegram

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 105

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      189

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      6852

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      300

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      2612
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      19:30   6 Апреля 2018
      1005
      «ОБСЕ слепа и глуха»: в Луганске прошел митинг в поддержку экипажа «Норда»

      «ОБСЕ слепа и глуха»: в Луганске прошел митинг в поддержку экипажа «Норда»

      18:46   6 Апреля 2018
      675
      «Пакостят, как на кухне в коммуналке»: в Совфеде ответили на расширение санкционного списка США

      «Пакостят, как на кухне в коммуналке»: в Совфеде ответили на расширение санкционного списка США

      17:25   6 Апреля 2018
      1976
      Эксперты: Киевских детей кормят тухлятиной с мышиными фекалиями

      Эксперты: Киевских детей кормят тухлятиной с мышиными фекалиями

      16:45   6 Апреля 2018
      2423