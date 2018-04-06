Движение ограничат в Петербурге в пасхальную ночь

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Санкт-Петербург, 6 апреля. В связи с празднованием Пасхи будет прекращено движение транспорта по ряду петербургских улиц. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Согласно полученным данным, с 23.00 7 апреля до 01.30 8 апреля будет прекращено движение транспорта по Казанской площади, Казанской улице от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина. Также нельзя будет проехать по нечетной стороне набережной канала Грибоедов на участке от Невского проспекта до Гороховой улицы.

Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 апреля петербургский метрополитен будет работать всю ночь в связи с Пасхой.

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