Стало известно, когда Невский проспект закроют на ремонт

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Санкт-Петербург, 6 апреля. Ремонтные работы на Невском проспекте в Петербурге начнутся 13 апреля. В связи с этим будет закрыто движение транспорта на нескольких участках дороги, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Участок от Дворцовой набережной до Малой Морской улицы будет закрыт с 23.00 13 апреля и до шести утра 16 апреля. Кроме этого с 23.00 20 апреля до шести утра 22 апреля закроют участок от Дворцовой набережной до набережной канала Грибоедов включая перекрестки. Также с 28 по 1 мая будет закрыт участок от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы включая перекресток.

В мае специалисты будут ремонтировать участки от набережной канала Грибоедов до Литейного проспекта, от Садовой улицы до Площади Восстания, от Литейного проспекта до площади Восстания. Согласно плану, ремонт улицы должны завершить 13 мая.

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