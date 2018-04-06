Три степных сурка проснулись в Ленинградском зоопарке

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Санкт-Петербург, 6 апреля. Три степных сурка вышли из спячки в Ленинградском зоопарке. Накануне сотрудник зверинца заметил «любопытные носы, которые начали высовываться из укромной берложки».

В пресс-службе заведения отметили, что ко Дню сурка, который празднуется в США и Канаде 2 февраля, петербургские грызуны из-за затянувшейся зимы проснуться не успели . Однако 5 апреля, когда потеплело, две самочки и самец прервали зимний сон.

Напомним, сурков зовут Ижорик, Отрада и Августина. Их зоопарку в прошлом году подарила администрация Ленобласти. Ижорик и Августина даже успели создать пару и зимовали вместе в перекрытом сеном домике, а Отрада благополучно спала в отделе контактных животных, пишет газета «Комсомольская правда в Петербурге».

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