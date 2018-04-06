Шквалистый ветер и мокрый снег: погода в выходные не порадует петербуржцев

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Москва, 6 апреля. На выходные в Петербурге ожидается резкое изменение погодных условий. По информации МЧС РФ по городу, в субботу, 7 апреля в Северной столице выпадут осадки в виде мокрого снега, а ночью возможен шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

Как стало известно, снег будет падать в городе всю ночь и утро, при этом в ленинградской области возможна даже метель. По словам специалистов, порывы ветра придут в Петербург со стороны запада. Скорость его порывов составит до 20 метров в секунду, в области – до 22 метров в секунду.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты, потому как из-за снегопада на дорогах возможная сложная обстановка.

При этом по данным Северо-Западного УГМС, температура воздуха составит 5-7 градусов, а в воскресенье потеплеет до 9-11.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду 7 апреля в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности.

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