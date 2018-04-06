Назначен главный судебный пристав Петербурга

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Санкт-Петербург, 6 апреля. На должность руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу — главного судебного пристава города назначили Анну Лашкову. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Церемония представления Анны Лашковой состоялась в пятницу, 6 апреля. Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов — заместитель главного судебного пристава России Игорь Савченко зачитал соответствующий приказ. На церемонии также присутствовал исполняющий обязанности губернатора Александр Говорунов. Он поздравил Анну Лашкову с назначением на пост.

«Вы обладаете опытом, высокими профессиональными и личностными качествами, которые необходимы на этой непростой должности», — подчеркнул Александр Говорунов.

Анна Лашкова работает в службе судебных приставов с 2001 года, с 2008 года занимала должность заместителя руководителя управления.

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