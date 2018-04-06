Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Назначен главный судебный пристав Петербурга
Политика
Сирия: боевики обстреляли гумкоридор в Восточной Гуте
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Назначен главный судебный пристав Петербурга

    15:26  6 Апреля 2018
    124

    Назначен главный судебный пристав Петербурга

    Санкт-Петербург, 6 апреля. На должность руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу — главного судебного пристава города назначили Анну Лашкову. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

    Церемония представления Анны Лашковой состоялась в пятницу, 6 апреля. Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов — заместитель главного судебного пристава России Игорь Савченко зачитал соответствующий приказ. На церемонии также присутствовал исполняющий обязанности губернатора Александр Говорунов. Он поздравил Анну Лашкову с назначением на пост.

    «Вы обладаете опытом, высокими профессиональными и личностными качествами, которые необходимы на этой непростой должности», — подчеркнул Александр Говорунов.

    Анна Лашкова работает в службе судебных приставов с 2001 года, с 2008 года занимала должность заместителя руководителя управления.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкт-петербург #главный судебный пристав
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин: Граница России должна быть защищена, но открыта для тех, кто идет с добром

      15:30 6 Апреля 2018 304
      Читать
      13:00
      Сегодня

      «Мы выдаем Украине людей на расправу»: Шаргунов прокомментировал законопроект о политическом убежище
      12:28
      Сегодня

      В Кремле отреагировали на возможную блокировку Telegram
      12:13
      Сегодня

      Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов российских СМИ
      1:59
      Сегодня

      Путин вручит премии в области литературы и искусства детям и юношам

      1:54
      Сегодня

      Лавров на встрече глав МИД СНГ в Минске обсудит сотрудничество в правоохранительной сфере

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018 5117

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      261

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      2554

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      31221

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      3495
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Эксперты: Киевских детей кормят тухлятиной с мышиными фекалиями

      Эксперты: Киевских детей кормят тухлятиной с мышиными фекалиями

      16:45   6 Апреля 2018
      109
      США внесли в черный список 38 россиян и 15 структур

      США внесли в черный список 38 россиян и 15 структур

      15:19   6 Апреля 2018
      739
      Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК РФ

      Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК РФ

      15:04   6 Апреля 2018
      7082
      Путин в Кремле вручает премии в области литературы и искусства

      Путин в Кремле вручает премии в области литературы и искусства

      13:54   6 Апреля 2018
      411