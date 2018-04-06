Мост через Серный остров прошел в десяти сантиметрах от жилого дома

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Санкт-Петербург, 6 апреля. Мост, который строится через остров Серный в Петербурге, проходит в десяти сантиметрах от здания, расположенного по Петровскому проспекту, 18/7. Здание является памятником советского конструктивизма.

Подрядная организация ЗАО «Пилон», которая занимается строительством моста, возле домов сделала свалку строительных материалов. Этот мусор перегородил все подъезды к дому, и люди не могут даже вызвать скорую, так как медикам приходится пешком идти к дому более километра. Ранее также поступали жалобы и от жильцов дома №5 на Ремесленной улице. На место, где идет строительство моста, выезжали глава Петроградского района, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Однако, по словам чиновников, санэпидобстановка находится в норме.

В двух домах проживают более 200 петербуржцев. Раньше их хотели переселить из домов, где, например, общие кухни и санузлы. Но потом решили не делать этого.

Горожане пытаются рассказать о своей проблеме в разных инстанциях, некоторым удалось связаться со службой BBC, чтобы рассказать о сложившейся ситуации на международной арене. Сообщается, что управляющая компания — ООО ЖКС №2 Петроградского района — соглашается с тем, что проблема есть, но ничего сделать не может, так как этим вопросом она не занимается.

Отмечается, что дом находится в ведении комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Как сообщает городской комитет, данное здание не является объектом культурного наследия. Согласно закону, «здание находится в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОЗРЗ-2(07)01 объектов культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга», сообщают «Невские новости». Также отмечается, что представленные вопросы не относятся к компетенции комитета.

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