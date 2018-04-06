В Петербурге увеличат штрафы за грязные фасады

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Санкт-Петербург, 6 апреля. В Петербурге увеличат размер штрафа за несвоевременную промывку фасадов нежилых домов. Штраф достигнет до 300 тысяч рублей. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по приведению фасадов нежилых зданий в городе в надлежащее состояние.

Стоит отметить, что согласно поправкам, которые были приняты в городской закон «Об административных правонарушениях», увеличен размер штрафа за несвоевременную очистку и промывку фасадов. За это закон предусматривает штраф до 300 тысяч рублей. Также возрос штраф до миллиона рублей за нарушения срока и порядка осуществления текущего и капитального ремонта фасадов.

Фасады нежилых зданий помоют в Петербурге до 27 мая. Как стало известно, общее количество фасадов нежилых зданий, которые необходимо помыть, составляет 4874, сообщает «Петербургский дневник».

За выполнением работ по помывке фасадов нежилых зданий будет следить спецкомиссия. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

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