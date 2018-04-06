Змеи проснулись в Петербурге

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Санкт-Петербург, 6 апреля. В Петербурге из зимней спячки вышли змеи. Горожане все чаще сообщают о греющихся на солнце рептилиях.

В частности, змеи начали выползать недалеко от ЖК Юнтолово. Одной из местных жительниц удалось сфотографировать гадюку, которая грелась на солнце посреди дороги, передают «Невские новости».

Петербуржцы на сообщения о появлении змей в черте города реагируют по-разному. Одни призывают избавиться от опасности, другие настроены более лояльно и считают, что трогать змей не нужно.

По мнению последних, появление рептилий в городе обусловлено тем, что люди активно захватывают среду их обитания. Кроме того, горожане отмечают, что гораздо чаще можно встретить ужей, а не ядовитых змей.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщала, что в Ленинградском зоопарке проснулся после зимы медвежонок Винни.

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