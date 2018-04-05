Панели с 3D-анимацией установят на двух новых станциях метро в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Необычные панели установят на новых станциях метро «Новокрестовская» и «Беговая» в Санкт-Петербурге.

Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», «объемные открытки» появятся на новых станциях метро «Новокрестовская» и «Беговая», которые откроют в конце апреля текущего года к Чемпионату мира по футболу. 3D-анимационные панели будут менять картинку вместе с движением людей.

К примеру, что на «Новокрестовской» в вестибюле пассажиры будут видеть грозы и снег. На «Беговой» — заработает техника.Отметим, что дизайн панелей разработали под руководством художника, академика Российской академии художеств Александра Быстрова и его сына Егора Быстрова.

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