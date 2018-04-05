Два человека умерли от гриппа в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Два человека скончались от гриппа в Петербурге. Соответствующие данные озвучила вице-губернатор города Анна Митянина,

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина на заседании комиссии Законодательного собрания подчеркнула, что этот показатель свидетельствует об эффективности работы медицинских учреждений и прививочной кампании, в целом, подчеркивает ТАСС.

«Всего два летальных случая — очень весомый аргумент, чтобы прививаться», — отметила Митянина.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил карантин на территории Павловска из-за случая заболевания лошади инфекционной анемией.

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