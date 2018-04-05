Губернатор Петербурга объявил карантин в Павловске из-за инфекции у лошадей

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Павловск, 5 апреля. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил карантин на территории Павловска из-за случая заболевания лошади инфекционной анемией.

Соответствующая информация опубликована сайте городского правительства в четверг, 5 апреля. Известно, что очагом инфекции является хозяйство ООО «Ковбой», расположенное в Павловске.

В ближайшее время на территории хозяйства проведут полную дезинфекцию. Лошадь, которая заболела инфекционной анемией, умертвят в течение двух суток. Согласно документу, в городе запрещены проведение сельскохозяйственных ярмарок, ввоз и вывоз домашнего скота и продажа мяса.

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