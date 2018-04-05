Взрыв на АЗС: ФАН публикует фото и видео с места происшествия в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 апреля. ФАН публикует видео с места взрыва на автозаправочной станции в Петербурге. АЗС «Линос» на углу Индустриального и Ириновского проспекта получило серьезные повреждения в результате мощного хлопка.

Пожара в результате взрыва не возникло, однако крыша АЗС была в результате хлопка пробита насквозь — от нее отделилось несколько крупных кусков металлического профиля, один из которых свисает до земли. Место происшествия оцеплено — по всей видимости, в ближайшее время заправка не сможет продолжать работу.

Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, хлопок мог произойти в автомобиле «Газель» с тентованным кузовом — кузов грузовика получил серьезные повреждения, тентовая накидка с него сорвана. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС, прибыла также машина скорой помощи.

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