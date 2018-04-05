Первые цветы распустись в Ботаническом саду в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Сотрудники Ботанического сада в Санкт-Петербурге записали видео, на котором можно увидеть цветущие растения.

Как передает «Петербургский дневник», в Ботаническом саду распустились первые цветы. Соответствующее видео записали работники сада, в котором рассказали о первых цветущих растениях на Северном дворе.

«Это самое теплое место в городе. Потому что внутренний двор оранжереи хорошо защищен от ветра и на припеке появляются самые ранние в городе цветы», — рассказали в Ботаническом саду.

Напомним, парад ретро-транспорта пройдет в честь дня рождения города на Невском проспекте Санкт-Петербурга.

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