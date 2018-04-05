Более пяти тысяч фасадов домов в Петербурге очистят в апреле

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Более пяти тысяч фасадов домов в Санкт-Петербурге планируют очистить в рамках весеннего месячника по благоустройству.

Соответствующую информацию передают «Невские Новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе жилищного комитета. Работы по промывке и ремонту фасадов планируют начать на следующей неделе в рамках весеннего месячника по благоустройству.

Согласно информации комитета, 700 лицевых фасадов и 4689 фасадов на уровне первого этажа отмоют в апреле. Также управляющие компании должны будут провести работы по укреплению штукатурного слоя.

Напомним, храм Тихвинской иконы Божией Матери и 151 дом на 806 квартир ввели в эксплуатацию в марте текущего года в Петербурге.

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