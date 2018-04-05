В Петербурге в марте 2018 года ввели в эксплуатацию 151 дом

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Храм Тихвинской иконы Божией Матери и 151 дом на 806 квартир ввели в эксплуатацию в марте текущего года в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба комитета по строительству, в Калининском районе построили и ввели в эксплуатацию храм Тихвинской иконы Божией Матери и 151 дом на 806 квартир.

Василеостровский район занял лидирующие позиции по вводу в эксплуатацию жилья, где сдали почти 30 тысяч квадратных метров. Пушкинский район занял второе место (восемь тысяч квадратных метров), на третьем месте — Курортный район, где сдано шесть с половиной тысяч квадратных метров.

Кроме того, введено в эксплуатацию 28 социальных объектов, к примеру, тренировочная площадка «Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района СПб».

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