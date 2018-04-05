Фонтан забил из-под земли в Московском районе Петербурга
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Санкт-Петербург, 5 апреля. Движение автомобильного транспорта в районе метро «Электросила» в Санкт-Петербурге ограничено из-за прорыва трубы.
Соответствующая информация опубликована в социальной сети в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Коммунальная авария, по словам очевидцев, произошла на перекрестке улиц Решетникова и Севастьянов в Московском районе в районе метро «Электросила».
Движение автомобильного транспорта в районе ограничено, а зона подтопления огорожена.
Напомним, коммунальная авария произошла возле «Ледового Дворца» на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге: из-под земли забил фонтан.
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