Петербургская компания выплатила Минобороны РФ около двух миллионов рублей неустойки

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Петербургская компания выплатит неустойку в размере 1,8 миллиона рублей оборонному ведомству России.

Компания «Аббат-центр, поставляющая техническое оборудование Министерству обороны РФ, нарушила сроки поставки, указанные в госконтракте, и по решению суда выплатит неустойку в размере 1,8 миллиона рублей, передает «Петербургский дневник».

«Аббат-центр» поставляет по техническое оборудование 15 госконтрактам на сумму более 600 миллиардов рублей. Минобороны РФ получило оборудование спустя месяц после указанного в договоре срока.

В пресс-службе Управления ФССП по городу отметили, что по решению арбитражного суда организация выплатила Минобороны неустойку.

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