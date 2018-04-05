Более 300 домов в Петербурге оборудуют «холодными чердаками»

В закладки

Санкт-Петербург, 5 апреля. Свыше 300 петербургских домов, которые имеют потенциально опасные кровли, в 2018 году оборудуют «холодными чердаками».

Как передает «Инфореактор» со ссылкой на данные, полученные в жилищном комитете города, в 337 домах появятся «холодные чердаки», которые позволят предотвратить скопление наледи в зимний период года. Соответствующее поручение дал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

В свою очередь, нормализацию температурно-влажностного режимауже установленных чердаков планируется провести в 2075 домах. К тому же, план исполнения предписания будут контролировать каждый месяц.

Напомним, сады и парки в Санкт-Петербурге закрыли на традиционную весеннюю просушку.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.