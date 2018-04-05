Сады и парки в центре Петербурга закрыли на весеннюю просушку

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Сады и парки в Санкт-Петербурге закрыли на традиционную весеннюю просушку.

Соответствующую информацию передает пресс-служба городского комитета по благоустройству. В четверг, 5 апреля, закрыли сады и парки на традиционную весеннюю просушку.

В первую очередь, просушка ожидает Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининсий сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли, Юсуповский и Никольский сады, сад дворца Юсуповых.

По официальному заявлению комитета, зеленые зоны закрываются до 1 мая. Также в этот период садовники красят скамейки и приводят в должное состояние урны.

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