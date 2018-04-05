Бабушка рассказала полиции о педофиле, год насиловавшем ее 7-летнюю внучку в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, который в течение года насиловал семилетнюю девочку.

С соответствующим заявлением обратилась в полицию бабушка ребенка вечером 4 апреля: она сообщила, что семилетнюю внучку с прошлого года насиловал 48-летний педофил. Женщина отметила, что впервые над девочкой надругались еще в июне 2017 года. Кем семье приходится неизвестный мужчина, на данный момент неизвестно.

В настоящее время подозреваемого объявили в розыск, расследование продолжается, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в нападении на водителя.

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