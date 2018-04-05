Туристов эвакуировали из Эрмитажа по тревоге

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Посетителей и работников Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали в рамках учебной тревоги.

Сигнал тревоги сработал в четверг, 5 апреля. Посетителей и работников эвакуировали в рамках учебной тревоги. Соответствующую информацию передают представители музея в социальной сети «В Контакте».

«В соответствии с планами Эрмитажа и рекомендациями Министерства культуры 5 апреля 2018 года в 11.00 в Зимнем дворце объявлена учебная тревога», — отмечается в сообщении музея.

Выходящих людей направляли к выходам из Зимнего дворца, однако на улицу выходить не просят. Учения проводятся в рамках планов Эрмитажа и рекомендаций Министерства культуры РФ, передает «ИА REGNUM».

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