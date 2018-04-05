Петербуржцев просят быть внимательнее в период гнездования птиц

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Жителей Санкт-Петербурга комитет по природопользованию города предупреждает о том, что с наступлением весны у птиц начинается период гнездования.

Период гнездования стартует в конце марта и может продлиться до августа. Комитет по природопользованию просит жителей и гостей города не трогать гнезда и птенцов руками и внимательно относиться к правилам выгула домашних питомцев, на которых обязательно должен быть намордник. В свою очередь, выгул питомцев в городских лесах в период гнездования птиц категорически запрещен.

Отметим, что птицы могут вить гнезда на деревьях, на земле, селиться в норах и дуплах деревьев.

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