Мужчину, оторвавшего у чужого авто дворники и обстрелявшего водителя, задержали в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в нападении на водителя.

Сообщение о нападении поступило в отделение полиции в среду, 4 апреля: мужчина сообщил, что неизвестный у дома №75 по Ленинскому проспекту перегородил проезд, сломал дворники на его автомобиле, после чего выстрелил в голову зателя из газового пистолета. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД по СПб.

«Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Оба участника инцидента были на месте. Агрессивным владельцем пистолета оказался 40-летний неработающий петербуржец», — отмечается в сообщении ведомства.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать агрессивно настроенного гражданина, при котором обнаружили газовый пистолет, патроны с газовой смесью и штурмовой патрон. В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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