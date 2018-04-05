Театральный фестиваль «Встречи в России» стран СНГ и Балтии стартует в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Международный театральный фестиваль «Встречи в России» стран СНГ и Балтии открывается в Петербурге.

Как передает ТАСС, в 20 раз Петербург становится площадкой для международного театрального фестиваля «Встречи в России» стран СНГ и Балтии. Главная тема встречи, которая пройдет под девизом «2:0 в нашу пользу!», — русская классика и ее интерпретации ведущими русскоязычными театрами стран ближнего и дальнего зарубежья.

Художественный директор театра-фестиваля «Балтийский дом» Марина Белева отмечает, что «программа составлена по произведениям русской классической литературы. Пушкин, Чехов, Гоголь, Достоевский, Хармс». Отметим, фестиваль пройдет на площадке театра «Балтийский дом» 5 по 11 апреля.

В четверг, 5 апреля, зрители смогут увидеть «Театральный роман» режиссера Леонида Алимова, а 6 апреля в семь часов вечера на сцену выйдут актеры Государственного национального русского театра драмы имени Айтматова из Киргизии.

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