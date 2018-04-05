ЦСКА обыграл СКА в полуфинале плей-офф КХЛ

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Петербургский СКА проиграл московскому ЦСКА в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Московский ЦСКА на своей площадке обыграл СКА в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Мэтт Робинсон, оформивший шайбу в ворота на 41 минуте и Валерий Ничушкин, который забил шайбу на 43 минуте. У петербургской команды отличился Вячеслав Войнов (14 минута).

Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге. Игра состоится в пятницу, 6 апреля, в 19:30 часов вечера по московскому времени.

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