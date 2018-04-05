Ретро-автобусы проедут по Невскому проспекту Петербурга в День города

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Парад ретро-транспорта пройдет в честь дня рождения города на Невском проспекте Санкт-Петербурга.

Как передает пресс-служба «Пассажиравтотранса», раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили смогут увидеть местные жители и гости на Невском проспекте в День город. После парада их выставят по Инженерной улице.

«Из Будапешта в Петербург приедет оригинальный автобус Икарус-55, выпущенный на легендарном заводе в 1970 г. Интерес, без сомнения, вызовет инновация своего времени — автобус Setra S6 1962 г. с частично стеклянной крышей», — цитирует «78.ru» представителя компании.

Отметим, четвертый парад пройдет 26 мая. В 2018 году на парад приедет транспорт из Эстонии и Финляндии.

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