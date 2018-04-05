Часть Петроградской стороны в Петербурге осталась без света
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Санкт-Петербург, 5 апреля. Жители Санкт-Петербурга сегодня равно утром сообщили об отключении света в Петроградском районе.
Как передает «Петербургский дневник», местные жители рано утром в четверг, 5 апреля, сообщили об отключении света в Петроградском районе.
Однако пресс-центр «Ленэнерго» отмечает, что об отключении жилых домов нет никакой информации. Жители не обращались с заявлениями об отключении света, оборудование электросетевой компании работает в штатном режиме. В свою очередь, уличное освещение входит в зону ответственности компании «Ленсвет».
Напомним, коммунальная авария произошла возле «Ледового Дворца» на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге: из-под земли забил фонтан.
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