Часть Петроградской стороны в Петербурге осталась без света

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Жители Санкт-Петербурга сегодня равно утром сообщили об отключении света в Петроградском районе.

Как передает «Петербургский дневник», местные жители рано утром в четверг, 5 апреля, сообщили об отключении света в Петроградском районе.

Однако пресс-центр «Ленэнерго» отмечает, что об отключении жилых домов нет никакой информации. Жители не обращались с заявлениями об отключении света, оборудование электросетевой компании работает в штатном режиме. В свою очередь, уличное освещение входит в зону ответственности компании «Ленсвет».

Напомним, коммунальная авария произошла возле «Ледового Дворца» на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге: из-под земли забил фонтан.

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