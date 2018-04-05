Прорыв в трубы произошел возле «Ледового Дворца» в Петербурге

В закладки

Санкт-Петербург, 5 апреля. Коммунальная авария произошла возле «Ледового Дворца» на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге: из-под земли забил фонтан.

Как передает «Петербургский дневник», чрезвычайное происшествие случилось в ночь с 4 на 5 апреля на проспекте Пятилеток.

«Сезон фонтанов открыт», — пишет один из пользователей социальной сети.

В пресс-службе муниципального унитарного предприятия «Водоканал» отметили, что источником протечки стал пожарный гидрант, диаметр которого составляет 600 миллиметров. В настоящее время на месте коммунальной аварии возле «Ледового дворца» работает аварийная бригада.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.