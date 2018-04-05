Пассажиров аэропорта «Пулково» в Петербурге эвакуировали из-за пожарной сигнализации

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Пассажиров, находящихся в зоне прибытия в петербургском аэропорту «Пулково», эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Как рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», в петербургском аэропорту сработала пожарная сигнализация в зоне прибытия: всех пассажиров терминала не эвакуировали, только тех, кто находился в указанной зоне.

Отметим, что опасности возгорания нет. Очевидцы сообщают, что в зоне прибытия была большая толпа, некоторые отмечали, что это учебная тревога.

Через 40 минут аэропорт «Пулково» начал работу в штатном режиме. На выполнение авиарейсов сигнализация и проверка не повлияли.

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