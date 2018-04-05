В Петербурге отреставрируют фасады 270 домов в 2018 году

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Реставрация в 2018 году ожидает 270 домов в Санкт-Петербурге, среди которых многоквартирные дома, находящиеся под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации, в текущем году фасады 270 домов, на эти работы выделено из городского бюджета выделили почти три миллиарда рублей. Планируется, что отремонтируют 29 фасадов, 19 из которых являются объектами культурного наследия.

Вице-губернатор города Николай Бондаренко поручил жилищному комитету и районным администрациям, пересмотреть подход к организации ремонтных работ. Он отметил:

«Вся улица должна выглядеть ухоженно, а не как лоскутное одело из старых и недавно отремонтированных зданий».

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