Пешеход попал под колеса иномарки в Выборгском районе Петербурга

В закладки

Санкт-Петербург, 5 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участие пешехода случилось в Выборгском районе Санкт-Петербурга: водитель иномарки допустил наезд на человека.

Водитель, находившийся за рулем автомобиля марки Ford Transit, допустил наезд на 21-летнего жителя города в зоне нерегулируемого пешеходного перехода около 22:20 часов 4 апреля у дома №7А по проспекту Культуры, передает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали пешехода в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него тяжелые травмы. В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося ДТП, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.