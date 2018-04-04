Госпитализированная Пьеха рассказала о своем состоянии

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Певица Эдита Пьеха рассказала Федеральному агентству новостей, что попала в больницу из-за обострения бронхита.

Ранее сообщалось, что артистку госпитализировали во вторую городскую больницу по рекомендации медиков. Там ей делают уколы и инъекции.

«Да, это правда, Обострение бронхита, — подтвердила артистка свою госпитализацию.

Она добавила, что ее самочувствие не вызывает у медиков опасений. «Обещали, что поправлюсь быстро», — рассказала Пьеха ФАН.

Напомним, артистка страдает от астмы и хронического бронзита, которые появились у нее в результате перенесенного в детстве туберкулеза.

Эдита Пьеха — народная артистка СССР, обладательница ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, неоднократно выдвигалась на присвоение ей звания Почетного гражданина Петербурга.

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