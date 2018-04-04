Торговый центр на севере Петербурга эвакуировали из-за трещины в стене

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Около 150 посетителей и работников торгового центра «Клондайк» в Выборгском районе Санкт-Петербурга эвакуировали сегодня днем из-за трещины на здании.

Как передает пресс-службе администрации района и экстренные службы города, сотрудников и посетителей торгового центра «Клондайк», расположенного в Выборгском районе, эвакуировали днем в среду, 4 апреля, из-за трещины на здании. В ближайшее время специалисты проведут экспертизу.

Отметим, что информации о пострадавших не поступало. Торговый центр в настоящее время закрыт. Очевидцы подчеркивают, что трещину с внешней стороны не видно.

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