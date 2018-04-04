Дом на Петроградской набережной в Петербурге будут охранять как историческое здание

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Объект культурного наследия «Жилой дом» на Петроградской набережной по решению суда не подлежит включению в государственный реестр объектов культурного наследия, однако его будут охранять как историческое здание.

В связи с отсутствием у «Жилого дома», расположенного на Петроградской набережной, 24, на углу с Пинским переулком историко-культурной или архитектурно-художественной ценности здание не включили в государственный реестр объектов культурного наследия.

Здание будет считаться историческим, следовательно, разрушать или сносить его запрещено.Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные, полученные в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Напомним, депутаты Законодательного собрания в Санкт-Петербурге приняли законопроект, согласно которому в городе могут появиться плавучие гостиницы.

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