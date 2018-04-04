Альбом «Петербургская Муракка» включен в реестр ЮНЕСКО

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Альбом индийских и персидских миниатюр, известный всему миру как «Петербургская Муракка», включен в реестр ЮНЕСКО «Память мира». Наряду с трудами Николая Коперника и Библией Гутенберга, петербургский альбом, благодаря своей уникальности, признан достоянием человечества.

Сегодня официальный сертификат от ЮНЕСКО директору института Ирине Поповой вручил руководитель Федерального архивного агентства, председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Память мира» Андрей Артизов, передает корреспондент ФАН.

Альбом «Петербургская Муракка» — это собрание 98-ми индийских и персидских миниатюр, написанных в 16-18 веках. В среду гостям института представили три страницы альбома. По самым скромным подсчетам, стоимость лишь одной оценивается в 500 тысяч евро.

Уникальность «Петербургской Муракки» заключается в том, что этот альбом дошел до сегодняшнего времени практически в первозданном виде. В мире известны лишь два подобных собрания живописи. К Британскому музею и Лувру теперь присоединился и Петербург.

Петербургский альбом был приобретен в 1908 году российским дипломатами в Тегеране для личной коллекции императора Николая II.

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