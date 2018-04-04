В Петербурге завершился монтаж вантовой системы моста через остров Серный‍

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Вантовую систему строящегося моста через остров Серный в Санкт-Петербурге смонтировали, а временные опоры демонтировали.

Как передают «Невские Новости» со ссылкой на данные, полученные в петербургском КРТИ, монтаж вантовой системы через Серный остров, в русле Малой Невы, который соединит остров Декабристов Василеостровского района и Петровский остров Петроградского района.

На переправе установили 48 вант, в свою очередь, общая протяженность пар вант составляет более трех километров. Длина самого короткого ванта — 31,7 метров, в свою очередь, самого длинного — 99,3 метров.

Отметим, мост возводят в рамках подготовки транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

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