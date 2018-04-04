Дорожные службы Петербурга очищают улицы новыми вакуумными пылесосами

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Дорожные предприятия Санкт-Петербурга приступили к весенней уборке улиц с помощью мощных пылесосов, которые приобрел комитет по благоустройству в декабре.

Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе комитета по благоустройству. С наступлением тепла на улицы города вышли свыше 400 единиц малогабаритной техники и 257 подметально-вакуумных машин, в том числе, 27 новых дорожных пылесосов.

Мощность одной машины равна силе трехсот бытовых пылесосов, щетки могут охватывать ширину до трех метров. Также техника работает на основе вакуума, что позволяет работать на грязных дорогах. Кроме этого, она оснащена тремя видеокамерами.

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